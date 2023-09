Motocross Circuit de Motocross Saint-Valery-en-Caux, 1 octobre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Organisation du motocross annuel.

Catégories : MX Normand, motos anciennes, enduro, national.

Entrée 10€. Buvette et restauration sur place..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Circuit de Motocross Route de Néville-D53

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Organization of the annual motocross.

Categories: MX Normand, vintage bikes, enduro, national.

Admission 10? Refreshments and catering on site.

Organización del motocross anual.

Categorías: MX Normand, motos de época, enduro, nacional.

Entrada 10? Bar y catering in situ.

Organisation des jährlichen Motocross.

Kategorien: MX Normand, Oldtimer-Motorräder, Enduro, National.

Eintritt 10 ? Getränke und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche