du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la faïence Gratuit. Inscription obligatoire. Dans la limite des places disponibles.

Le circuit débute au Musée de la Faïence et se poursuit en ville, sur les traces laissées par les Faïenceries de Sarreguemines dans le paysage urbain actuel. Musée de la faïence 15-17 rue Poincaré, Sarreguemines, 57200 Sarreguemines Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

