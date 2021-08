Lorentzen La grange aux paysages Bas-Rhin, Lorentzen Circuit de découverte patrimoniale : « Lorentzen à travers le temps » La grange aux paysages Lorentzen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La grange aux paysages, le dimanche 19 septembre à 09:00 Gratuit. Réservation obligatoire.

Lorentzen, village riche d’un patrimoine naturel et culturel, fera l’objet d’un grand jeu de piste afin d’en découvrir toutes ces facettes, tout en s’amusant en famille. La grange aux paysages 90 rue Principale, 67430 Lorentzen Lorentzen Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T11:00:00

