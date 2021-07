Circuit de découverte : la voie ferrée de Sarrancolin à Arreau, près d’un siècle d’histoire… Place du Vivier, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Sarrancolin.

Place du Vivier, le samedi 18 septembre à 14:30

Dès la fin du XIXe siècle, le passage du train en vallée d’Aure était une nécessité pour ce territoire isolé. L’électrification du réseau ferroviaire, et avec elle les centrales hydrauliques, vont engendrer un développement économique des vallées dans différents domaines, notamment l’hydroélectricité, les usines de Beyrède et Sarrancolin, le thermalisme, le tourisme… Accompagnés par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire, vous découvrirez toute cette histoire passionnante et l’architecture ferroviaire à travers un circuit à pied et en voiture depuis Sarrancolin jusqu’à Arreau, son terminus.

Place du Vivier 65410 Sarrancolin Sarrancolin Hautes-Pyrénées



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00