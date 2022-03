Circuit de découverte historique Fillière Fillière Catégories d’évènement: Fillière

Haute-Savoie

Circuit de découverte historique
2022-04-01 – 2022-04-15
Thorens-Glières Plateau des Glières
Fillière

2022-04-01 – 2022-04-15 Thorens-Glières Plateau des Glières

Au centre du plateau, un sentier pédestre retrace l'organisation et la vie quotidienne du bataillon des Glières durant l'hiver 1944. Avec un médiateur culturel, découvrez les lieux emblématiques du maquis des Glières, ses missions et son organisation.

