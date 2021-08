Ouézy Mézidon vallée d'auge Calvados, Ouézy Circuit de découverte du peintre Jules Louis Rame à Ouézy Mézidon vallée d’auge Ouézy Catégories d’évènement: Calvados

Parcours à pied “Sur les pas de Jules-Louis Rame proposé par l’association Ouezy-Laizon-Environnement. Des pupitres disposés le long du circuit (2,5km dans le village et les environs) donnent à comparer les tableaux du peintre avec les paysages que l’on a sous les yeux : scènes rurales et églises que le peintre a tant aimés et représentés. Rendez-vous à 14h30 sur la place de la Mairie à Ouézy. L’association propose également la visite de l’église de Ouézy. En complément, l’APEPA ouvre les églises de Canon et du Breuil, à Mézidon Vallée d’Auge. infos : [[https://www.apepa.blog](https://www.apepa.blog)](https://www.apepa.blog)

Parcours à pied dans le village et ses environs, à la découverte des paysages peints par Jules-Louis RAME, peintre normand natif de Ouézy (1857-1927) Mézidon vallée d’auge Mairie de Ouezy Ouézy Calvados

