CIRCUIT DE DÉCOUVERTE DES TABLEAUX SARTHOIS DU XVIIE SIÈCLE DANS LEURS ÉGLISES Mamers, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Mamers.

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE DES TABLEAUX SARTHOIS DU XVIIE SIÈCLE DANS LEURS ÉGLISES 2021-07-23 – 2021-07-23 Église Saint Nicolas Place Carnot

Mamers 72600

En parallèle de l’exposition « Trésors d’Art Sacré – 30 ans de restauration par le Département de la Sarthe », le CAUE de la Sarthe vous propose en juin et juillet 2021, un cycle de visites découverte des tableaux sarthois du XVIIe siècle dans leurs églises. Six circuits vous sont ainsi proposés, par la commissaire de l’exposition, sur l’ensemble du département. Une très belle façon de prolonger la découverte du patrimoine XVIIe siècle de nos églises sarthoises.

Au programme du circuit nord qui passera par Mamers :

RDV à 14h à l’église de Beaumont-sur-Sarthe

Église Notre-Dame : présentation de 3 tableaux du retable du maître-autel, de la Cène, de la Résurrection de Lazare, du Saint Sébastien et de l’Adoration des Mages

Grandchamp

Église Notre-Dame : présentation de 2 tableaux du retable du maître-autel, de l’Adoration du Sacré-Coeur et du tableau de la Déploration.

Mamers

Église Saint-Nicolas : présentation du Christ en croix avec les Visitandines, du Retour du Temple, du Sommeil de l’Enfant, de la Crucifixion, de la Vierge de douleur, de la Déploration, de l’Assomption, du Baptême du Christ et de la Sainte Catherine de Sienne et Sainte Anne Trinitaire

Retrouvez le programme des 6 circuits sur le site du CAUE : https://www.caue-sarthe.com/tresors-dart-sacre-visitez-lexposition/

+33 2 43 72 35 31 https://www.caue-sarthe.com/tresors-dart-sacre-visitez-lexposition/

