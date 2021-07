Grenoble Centre-ville de Grenoble Grenoble, Isère Circuit de découverte des anciennes ganteries du centre-ville de Grenoble Centre-ville de Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Circuit de découverte des anciennes ganteries du centre-ville de Grenoble, 19 septembre 2021, Grenoble.

Centre-ville de Grenoble, le dimanche 19 septembre à 15:00

Les gantiers ont suivi pas à pas l’extension de la ville de Grenoble qui repousse ses remparts au sud puis à l’ouest. Plus d’une dizaine de ganteries seront évoquées dans cette visite, d’Est en Ouest, des plus anciennes aux plus récentes du centre-ville. Attention, circuit le plus long.

Inscription limitée à 10 voire 15 places selon l’évolution de la pandémie (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Peu de personnes, aujourd’hui, savent que Grenoble était la capitale mondiale du gant, sa spécialité est un gant fin en peau de chevreau. Centre-ville de Grenoble 10 place Lavalette, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble Isère

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

