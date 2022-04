CIRCUIT DE DÉCOUVERTE DE RANROUËT – LIVRET JEU Herbignac, 15 avril 2022, Herbignac.

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE DE RANROUËT – LIVRET JEU Herbignac

2022-04-15 – 2022-04-19

Herbignac Loire-Atlantique

Visitez à votre rythme et découvrez l’histoire et l’évolution du château en autonomie à l’aide des pupitres qui jalonnent le site.

Le mémo du château : présenté sous forme de questions-réponses avec des illustrations, le mémo du château est un complément ludique au parcours de découverte.

Livret-jeu pour les 4-10 ans : en famille, cherchez les éléments qui vous donneront les lettres d’un mot mystère et repartez avec le diplôme du château !

Visitez à votre rythme et découvrez l’histoire et l’évolution du château en autonomie à l’aide des pupitres qui jalonnent le site.

Le mémo du château : présenté sous forme de questions-réponses avec des illustrations, le mémo du château est un complément ludique au parcours de découverte.

Livret-jeu pour les 4-10 ans : en famille, cherchez les éléments qui vous donneront les lettres d’un mot mystère et repartez avec le diplôme du château !

Herbignac

dernière mise à jour : 2022-04-15 par