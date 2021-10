Circuit – David Rolland chorégraphies – Ça va arriver près de chez vous Onyx, 15 avril 2022, Saint-Herblain.

2022-04-15 du 13 au 15 avril 2022 – Départs échelonnés entre 18h et 21h

Horaire : 18:00 21:00

5 € à 20 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l'accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 du 13 au 15 avril 2022 – Départs échelonnés entre 18h et 21h

Danse. Parcours intimiste au sein d’une architecture mobile. L’installation folle de Circuit mérite le déplacement. L’intelligence du parcours labyrinthique de Circuit mérite le déplacement. La sensibilité avec laquelle le-la spectateur-trice s’engage dans le mouvement de Circuit et ainsi, sans même s’en être aperçu, s’engage dans la danse, mérite le déplacement. Tout dans Circuit mérite le déplacement, car c’est du jamais vu, du jamais senti, du jamais traversé. C’est seul-e que l’on se lance dans le parcours ? Les spectateurs-trices se suivent les uns après les autres. Je te suis ou tu me suis ? Qui me suit ? Et moi, je suis qui ? Sensation bizarre… On devine dans Circuit : les silhouettes, les chemins, les ronds, les passages. On entend, on tend l’oreille. Ça bruisse devant, ça souffle derrière, les repères se confondent et la magie se pose à cet endroit précisément. Quand le temps devient élastique, que l’image semble floue alors qu’on y voit bien, quand le son se tord. C’est ça Circuit, c’est tout ça ! Conception et chorégraphie : David Rolland Danseurs : Elise Lerat, Anne Reymann Scénographie : Dominique Leroy Durée : 50 min. / Départs échelonnés entre 18h et 21h Public : à partir de 12 ans Dans le cadre du Ça va arriver près de chez vous

