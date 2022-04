CIRCUIT D’ART – EXPOSITION HORS LES MURS Mauges-sur-Loire, 14 avril 2022, Mauges-sur-Loire.

CIRCUIT D’ART – EXPOSITION HORS LES MURS Saint-Laurent de la Plaine Mairie déléguée Mauges-sur-Loire

2022-04-14 – 2022-04-20 Saint-Laurent de la Plaine Mairie déléguée

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Designer textile pour la haute-couture, Laurence Couraud vous invite dans son monde de mailles, de laine et de créations textiles et artistiques.

L’exposition se trouve dans deux autres lieux : à la bibliothèque du Mesnil-en-Vallée et au Multi-accueil Pom d’Api à la Pommeraye aux horaires d’ouverture.

Dans le cadre du Circuit d’Art, l’exposition “Hors les murs” met en scène les créations de Laurence Couraud dans des lieux insolites.

+33 2 85 29 03 47 https://www.mauges-sur-loire.fr/culture/circuit-dart-lart-foisonne-a-mauges-sur-loire/

Saint-Laurent de la Plaine Mairie déléguée Mauges-sur-Loire

