Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Christophe Batardière est un sculpteur métal et inox dont les oeuvres sont des odes à la nature, à sa diversité et à sa complexité. Dans le cadre du Circuit d’Art, partez à la découverte des différents ateliers d’artistes des Mauges. Christophe Batardière est un sculpteur métal et inox dont les oeuvres sont des odes à la nature, à sa diversité et à sa complexité. chemin des massacres Près des ateliers municipaux Mauges-sur-Loire

