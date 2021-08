Créteil Circuit "Quartier du Palais" Créteil, Val-de-Marne Circuit dans le quartier du Palais, le plus emblématique des quartiers du nouveau Créteil, célèbre pour ses immeubles en forme de choux. Circuit “Quartier du Palais” Créteil Catégories d’évènement: Créteil

Val-de-Marne

Circuit “Quartier du Palais”, le samedi 18 septembre à 16:30

Quartier emblématique du nouveau Créteil des années 1970, le Palais doit son nom à la présence du Palais de Justice. Construit entre 1972 et 1975, il se caractérise par les lignes courbes de ses immeubles en forme de vague, dus à Louis de Hoym de Marien, et surtout par ses célèbres immeubles « Les choux et les épis de maïs », œuvres de Gérard Grandval, adepte de l’architecture végétale. Présent dans de nombreux manuels d’architecture, le “quartier des Choux” a servi à plusieurs reprises de décor pour le tournage de films. Visite guidée par le CAUE 94.

Inscription nécessaire, nombre de places limité, port du masque et passe sanitaire nécessaires

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

