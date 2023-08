Visite guidée le Nouveau Créteil Circuit dans le quartier du Palais Créteil, 17 septembre 2023, Créteil.

Visite guidée le Nouveau Créteil Dimanche 17 septembre, 14h30 Circuit dans le quartier du Palais Sur inscription, pensez à votre smartphone ou votre tablettes pour visualiser les documents de l’application.

Cette visite est un parcours de découverte à travers le Nouveau Créteil des années 1970, dans les quartiers du Palais et de la Haye-aux-Moines.

Quartier emblématique le Palais est construit entre 1972 et 1975, il se caractérise par les lignes courbes de ses immeubles en forme de vague, dus à Louis de Hoym de Marien, et surtout par ses célèbres immeubles « les choux et les épis de maïs », œuvres de Gérard Grandval, adepte de l’architecture végétale.

Le quartier de la Haye-aux-Moines quant à lui conçu par l’architecte Jean-Claude Bernard, est étonnant dans sa recherche de volumétrie, de conception des espaces extérieurs et d’esthétique nouvelle.

Le circuit proposé sera également l’occasion de découvrir le parcours « Créteil 70’s, architecture iconique », conçu par le CAUE 94 et accessible dans Archistoire. Cette nouvelle application mobile et gratuite de découverte du territoire, en réalité hybride, vous invite à explorer des lieux remarquables, à comprendre l’évolution des paysages qui vous entourent, à découvrir articles, photographies et vidéos d’archives inédites, et à écouter des entretiens d’architectes et d’habitants qui révèlent les secrets des lieux.

Visite guidée par Typhanie Brico Deroin, architecte au CAUE du Val-de-Marne.

Œuvre des architectes Jean-Claude BERNARD et Vladimir MITROFANOFF, le quartier de La Haye-aux-Moines fait partie du « Nouveau Créteil » des années 1970. Comportant près de 500 logements, il est inauguré en 1972. Appelé à l'origine « quartier B » lors de sa conception sur plan, ses rues ont, de ce fait, reçu des noms de personnalités commençant par la lettre « B »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

© Jean Marc Besacier