7e Week-End Rétro Circuit d’Albi Le Sequestre, 24 juin 2023, Le Sequestre.

7e Week-End Rétro 24 et 25 juin Circuit d’Albi

Plus de 400 véhicules anciens dont 150 de course et de sport, provenant de toute la France et de l’étranger, seront présentés au grand public. On retrouvera le plateau des MEP, ces petits bolides conçus à Albi dans les années soixante.

À la pause méridienne, une grande parade sur la piste réunira l’ensemble des voitures, de quoi offrir aux spectateurs de belles occasions de photos.

Circuit d’Albi 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie 05 63 43 04 04 https://www.circuit-albi.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T09:00:00+02:00 – 2023-06-24T17:00:00+02:00

2023-06-25T09:00:00+02:00 – 2023-06-25T17:00:00+02:00