Eco Race : les véhicules décarbonés, électriques, solaires et hydrogènes en course ! Circuit d’Albi Le Sequestre Catégories d’Évènement: Le Sequestre

Tarn

Eco Race : les véhicules décarbonés, électriques, solaires et hydrogènes en course ! Circuit d’Albi, 11 mai 2023, Le Sequestre. Eco Race : les véhicules décarbonés, électriques, solaires et hydrogènes en course ! 11 – 13 mai Circuit d’Albi

entrée libre

Les énergies renouvelables sont d’actualité, y compris sur le circuit qui accueillera à nouveau cette compétition de véhicules solaires et électriques. Circuit d’Albi 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie

05 63 43 04 04 https://www.circuit-albi.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T10:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Le Sequestre, Tarn Autres Lieu Circuit d'Albi Adresse 81990 Le Séquestre Ville Le Sequestre lieuville Circuit d'Albi Le Sequestre Departement Tarn

Circuit d'Albi Le Sequestre Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-sequestre/

Eco Race : les véhicules décarbonés, électriques, solaires et hydrogènes en course ! Circuit d’Albi 2023-05-11 was last modified: by Eco Race : les véhicules décarbonés, électriques, solaires et hydrogènes en course ! Circuit d’Albi Circuit d'Albi 11 mai 2023 Circuit d'Albi Le Sequestre Le Sequestre

Le Sequestre Tarn