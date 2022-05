CIRCUIT CYCLOTOURISME La Ferté-Bernard, 8 mai 2022, La Ferté-Bernard.

CIRCUIT CYCLOTOURISME La Ferté-Bernard

2022-05-08 – 2022-05-08

La Ferté-Bernard Sarthe

Inscription entre 7h et 9h. Ouvert à tous cyclistes, VTT, ou randonneurs. 60, 90 ou 125 kms à vélo de route, 35 ou 50 kms en VTT, 8 et 12 kms à pied. 7.00 € pour les non adhérents. 5 € pour les adhérents. Contact : 07.81.56.36.62

joelpigeard@sfrfr

La Ferté-Bernard

