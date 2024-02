Circuit Court, une histoire de la première AMAP Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 6 avril 2024.

Circuit Court, une histoire de la première AMAP Pour une alimentation engagée et durable, l’égalité au menu Samedi 6 avril, 16h00 Médiathèque José Cabanis

Samedi 6 avril à 16h

Rencontre avec Claire Malary et Tristan Thil, auteurs de la BD Circuit Court, une histoire de la première AMAP (Éditions Futuropolis, 2023)

Circuit court raconte à la fois l’histoire de la paysannerie française dans la mondialisation et le néolibéralisme, et celle de la première AMAP.

Le concept des AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) a été importé des États-Unis par Daniel et Denise Vuillon, agriculteurs bio dans le Var. En 2001, ils ont été les premiers à développer ce système de relation directe entre producteurs et consommateurs. Ce récit est celui de leurs combats des années 1980 à nos jours, contre les expulsions, la grande distribution, la malbouffe, et pour des produits bios et la dignité des paysans. Un plaidoyer en bande dessinée pour une nourriture saine et une économie solidaire.

Médiathèque José Cabanis – pôle Société (1er étage)

Info +

Retrouvez des planches de la BD Circuit Court, une histoire de la première AMAP exposées à la Médiathèque Danièle Damin

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Rencontre Tout public