Banquises & Comètes publient en marge des grands classiques, des livres rares, souvent oubliés, de la littérature populaire : aventure et voyage, science-fiction et fantastique, en passant par les coulisses de l’histoire.

