En dédicace dans la librairie Les Lucettes : Laura Raynaud, illustratrice jeunesse, travaille pour l’édition et la presse. Elle a réalisé les illustrations de Krampouès, d’Hansel et Gretel et Sacrée trottinette aux éditions ZTL. Bernard Peigné, poète et écrivain nantais, a notamment écrit Krampouès. Les Editions ZTL-ZéTooLu sont spécialisées dans la « lecture confortable » et poursuivent comme objectif la recherche d’une utilité sociale et solidaire en plus d’être soucieuses de l’environnement.

