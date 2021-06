Cholet Librairie Le Passage culturel Cholet, Maine-et-Loire [CIRCUIT COURT] Librairie Le Passage culturel Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Librairie Le Passage culturel, le jeudi 1 juillet à 20:30

Auteur de bande dessinée, ce nantais publie des ouvrages pour la jeunesse mais également des enquêtes dessinées ou des illustrations pour la presse. Benjamin Adam viendra présenter sa nouvelle BD, UOS, parue chez 2024. Une rencontre animée par Guénaël Boutouillet.

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T20:30:00 2021-07-01T22:30:00

