Ancenis Librairie Plumes & Fabulettes Ancenis, Loire-Atlantique [CIRCUIT COURT] Atelier de Céline Cidère et rencontre avec les éditions PourPenser à la librairie Plume & Fabulettes Librairie Plumes & Fabulettes Ancenis Catégories d’évènement: Ancenis

Loire-Atlantique

[CIRCUIT COURT] Atelier de Céline Cidère et rencontre avec les éditions PourPenser à la librairie Plume & Fabulettes Librairie Plumes & Fabulettes, 16 juin 2021-16 juin 2021, Ancenis. [CIRCUIT COURT] Atelier de Céline Cidère et rencontre avec les éditions PourPenser à la librairie Plume & Fabulettes

Librairie Plumes & Fabulettes, le mercredi 16 juin à 16:00

Rencontre/atelier avec Céline Cidère, autrice de Mamzelle Bebeul cultive sa bulle. Les participants (parents/enfants) sont invités à dessiner leur bulle et à y représenter tout ce qui leur fait du bien et les aide à se ressourcer. Une séance de dédicace est proposée. Céline Cidère est passionnée des mots et des images. Céline aime écrire, dessiner et par dessus tout, apposer les couleurs. Les éditions PourPenser, c’est une maison dédiée aux histoires et contes adaptés pour aborder quelques-unes des « grandes questions » avec les enfants. Des histoires et des contes à travers lesquels les auteurs souhaitent partager un point de vue, une sensibilité.

Entrée libre

Atelier de Céline Cidère et rencontre avec les éditions PourPenser à la librairie Plume & Fabulettes Librairie Plumes & Fabulettes 41 place Jeanne d’Arc, Ancenis Ancenis Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-16T16:00:00 2021-06-16T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ancenis, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Librairie Plumes & Fabulettes Adresse 41 place Jeanne d'Arc, Ancenis Ville Ancenis lieuville Librairie Plumes & Fabulettes Ancenis