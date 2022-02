Circuit commenté sur l’histoire des paysages au Léché Saulgé site du Léché Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Le site du Léché est classé dans une Zone classée Espaces Naturels Sensibles,découvrir à partir de l’histoire du site comment l’homme a façonné le paysage que nous pouvons découvrir aujourd’hui (ancienne zone de brande, zone humide etc..)

circuit gratuit

