CIRCUIT COMMENTÉ ‘L’ORIGINE DES CROIX’ Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges

CIRCUIT COMMENTÉ ‘L’ORIGINE DES CROIX’ Le Val-d’Ajol, 20 mai 2022, Le Val-d'Ajol. CIRCUIT COMMENTÉ ‘L’ORIGINE DES CROIX’ Maison de la randonnée 58 Grande Rue Le Val-d’Ajol

2022-05-20 13:45:00 13:45:00 – 2022-05-20 17:00:00 17:00:00 Maison de la randonnée 58 Grande Rue

Le Val-d’Ajol Vosges Le Val-d’Ajol Balade accessible à tous en terrains naturels. Nombreuses haltes avec commentaires relatifs au patrimoine local (ici, les croix sans intension religieuse) +33 6 82 77 95 12 denis plessis

Maison de la randonnée 58 Grande Rue Le Val-d’Ajol

dernière mise à jour : 2022-04-10 par OT REMIREMONT

Détails Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol, Vosges Autres Lieu Le Val-d'Ajol Adresse Maison de la randonnée 58 Grande Rue Ville Le Val-d'Ajol lieuville Maison de la randonnée 58 Grande Rue Le Val-d'Ajol Departement Vosges

Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-val-dajol/

CIRCUIT COMMENTÉ ‘L’ORIGINE DES CROIX’ Le Val-d’Ajol 2022-05-20 was last modified: by CIRCUIT COMMENTÉ ‘L’ORIGINE DES CROIX’ Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol 20 mai 2022 Le Val-d'Ajol Vosges

Le Val-d'Ajol Vosges