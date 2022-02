CIRCUIT COMMENTÉ ‘LE CIRCUIT DES CROIX’ Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges

CIRCUIT COMMENTÉ ‘LE CIRCUIT DES CROIX’ Le Val-d’Ajol, 9 août 2022, Le Val-d'Ajol. CIRCUIT COMMENTÉ ‘LE CIRCUIT DES CROIX’ Ex Office de Tourisme 17 route de Plombières Le Val-d’Ajol

2022-08-09 09:30:00 – 2022-08-09 17:00:00 Ex Office de Tourisme 17 route de Plombières

Le Val-d’Ajol Vosges Le Val-d’Ajol 3 EUR “Le circuit des croix” !

Cette sortie emprunte le même chemin que la sortie “Hameaux d’hier et d’aujourd’hui” – voir par ailleurs sur ce site. Elle est proposée la seconde fois un dimanche, dans le cadre des journées du patrimoine.

Rando locale niveau ‘familles’ 8km env. avec nombreuses haltes commentées.

Pique nique tiré du sac. Limite : 10 personnes. Participation aux frais 3 €.

Départ (ex) Office du Tourisme Rue de Plombières. +33 6 82 77 95 12 denis plessis

Ex Office de Tourisme 17 route de Plombières Le Val-d’Ajol

dernière mise à jour : 2022-02-18 par OT REMIREMONT

Détails Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol, Vosges Autres Lieu Le Val-d'Ajol Adresse Ex Office de Tourisme 17 route de Plombières Ville Le Val-d'Ajol lieuville Ex Office de Tourisme 17 route de Plombières Le Val-d'Ajol Departement Vosges

Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-val-dajol/

CIRCUIT COMMENTÉ ‘LE CIRCUIT DES CROIX’ Le Val-d’Ajol 2022-08-09 was last modified: by CIRCUIT COMMENTÉ ‘LE CIRCUIT DES CROIX’ Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol 9 août 2022 Le Val-d'Ajol Vosges

Le Val-d'Ajol Vosges