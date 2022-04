CIRCUIT COMMENTÉ ‘LA VALLÉE D’HÉRIVAL’ Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

CIRCUIT COMMENTÉ 'LA VALLÉE D'HÉRIVAL' Le Val-d'Ajol, 27 juillet 2022, Le Val-d'Ajol.

2022-07-27 09:30:00 – 2022-07-27 17:00:00

Le Val-d’Ajol Vosges “La vallée d’Hérival” Rando locale niveau ‘familles’ 8km env. avec nombreuses haltes commentées.

Pique nique tiré du sac. Limite : 10 personnes. Participation aux frais 3 €.

Départ (ex) Office du Tourisme Rue de Plombières. +33 6 82 77 95 12 Ex Office de Tourisme 17 route de Plombières Le Val-d’Ajol

