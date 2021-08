Oberbronn Oberbronn Bas-Rhin, Oberbronn Circuit commenté et balade découverte du Château – Couvent d’Oberbronn Oberbronn Oberbronn Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Oberbronn Bas-Rhin Oberbronn Le couvent vous ouvre ses portes et vous propose, pour les journées du patrimoine un circuit commenté et balade découverte. Au programme :

11h-13h : Concert apéritif

12h : Déjeuner sur réservation

13h30-17h30 : Circuit commenté – Balade découverte

+33 3 88 80 84 50

13h30-17h30 : Circuit commenté – Balade découverte

