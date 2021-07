Saint-Montan Saint Montan - Village restauré Ardèche, Saint-Montan Circuit commenté du village et de ses deux châteaux Saint Montan – Village restauré Saint-Montan Catégories d’évènement: Ardèche

– Visite détaillée des maisons du village médiéval de Saint-Montan restaurées depuis maintenant 50 ans par l’association des Amis de Saint Montan et 11.000 bénévoles. – Présentation de l’histoire du village et de ces habitants illustres. – Visite des deux châteaux du 11e siècle également restaurés par l’association. – Visite additionnelle en anglais si plus de cinq participants.

Entrée libre (si plus de 50 participants, restrictions liées aux pass sanitaire à prévoir).

Saint Montan – Village restauré Place du Poussiac 07220 Saint Montan Saint-Montan Ardèche

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

