Circuit : Cluedo « qui a tué le jardinier ? » Parc du château de Bizy Vernon, samedi 1 juin 2024.

Circuit : Cluedo « qui a tué le jardinier ? » Venez à la rencontre des inspecteurs Jessétoux et Parlomor pour les aider à élucider le meurtre du jardinier et plongez dans une folle aventure mêlant faits historiques et anachronisme. 1 et 2 juin Parc du château de Bizy 12€, 10€ (7-12 ans), gratuit <7 ans, difficilement accessible aux PMR, conseillé dès 13 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 - 2024-06-02T17:00:00+02:00

Ce Cluedo géant vous permettra de découvrir une partie du parc de Bizy tout en vous amusant.

Parc du château de Bizy Château de Bizy, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 02 32 51 00 82 http://www.chateaudebizy.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudebizy.com/reservez »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 51 00 82 »}] Le parc du château de Bizy sont composés de différents espaces à découvrir dont l’élément majeur sont les fontaines du XVIIIe s mises en valeur dans une perspective. La promenade de Venus est un ancien jardin à la française qui permet d’accéder au parc à l’anglaise aménagé par le dernier roi des français Louis-Philippe au XIXè s. Au fond du parc, un jardin potager a été reconstitué récemment devant les portes de l’ancienne vacherie du Baron Schikler.

©chateaudebizy