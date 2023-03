CIRCUIT CINÉMA ITINÉRANT ALAIN RESNAIS Octon Octon Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Octon En 2023, le cinéma vient à vous en Pays Cœur d’Hérault !

Ce soir là, venez découvrir la projection du film YOUSSEF SALEM À DU SUCCÈS.

En 2023, le cinéma vient à vous en Pays Cœur d'Hérault !

Ce soir là, venez découvrir la projection du film YOUSSEF SALEM À DU SUCCÈS.

Vous pourrez retrouver d'autres film sur la Vallée de l'Hérault à Saint-Pargoire, Saint-andré-de-Sangonis et Gignac. Rendez-vous après du théâtre pour plus d'informations.

Ce soir là, venez découvrir la projection du film YOUSSEF SALEM À DU SUCCÈS.

cinema.resnais@free.fr +33 4 67 96 03 95 http://cinema-alainresnais.net/FR/42/les-films-alain-resnais-clermont-l-herault.html

