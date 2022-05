Circuit Charlemagne

Circuit Charlemagne. Randonnée pédestre et VTT organisée par Les Pas de La Double (section rando du Comité des Fêtes). De 8 à 30 km. nVTT: départ à 8h25. Marcheurs: départ échelonné de 8h30 à 9h00. nPas d'inscription le jour même. nRenseignements et inscriptions: n05.53.91.65.51 ou 06.70.93.06.54 nannie.moulinier24@orange.fr

