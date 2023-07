Parcours pédestres dans le centre-ville de Bois-Colombes Circuit « centre-ville » Bois-Colombes Catégories d’Évènement: Bois-Colombes

Hauts-de-Seine Parcours pédestres dans le centre-ville de Bois-Colombes Circuit « centre-ville » Bois-Colombes, 16 septembre 2023, Bois-Colombes. Parcours pédestres dans le centre-ville de Bois-Colombes 16 et 17 septembre Circuit « centre-ville » Accès libre Deux parcours pédestres (durée : 2 heures environ pour chaque circuit) permettent de redécouvrir le centre-ville de Bois-Colombes à travers son patrimoine et son histoire. Ces parcours se font en accès-libre, grâce à deux plaquettes illustrées comprenant un plan et une présentation des endroits traversés. Les plaquettes sont disponibles à l’accueil des mairies et sur https://www.bois-colombes.fr/ Circuit « centre-ville » RDV 15 rue Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France 0141198300 https://www.bois-colombes.fr/ville-attractive/patrimoine-et-histoire/ [{« link »: « https://www.bois-colombes.fr/ »}, {« link »: « https://www.bois-colombes.it/ »}] Ancien quartier de Colombes, la ville de Bois-Colombes a été créée en 1896. D’une superficie de 192 hectares, la ville accueille aujourd’hui 28 476 habitants. Bois-Colombes est une ville résidentielle comprenant un quartier d’affaires installé dans la partie sud du territoire. La commune est marquée par le transport ferroviaire (jusqu’à 5 lignes ont traversé la ville, 3 gares se trouvent sur le territoire ou à proximité). La ville a conservé des traces de son passé : le château des Tourelles (ancienne villa de villégiature construite en 1983), l’ancienne soufflerie de l’usine Hispano-Suiza (installée à Bois-Colombes de 1914 à 1999), l’abri anti-aérien situé sous la place de la République (utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale) ou encore l’Hôtel de ville construit à la fin des années 1930. RDV : Hôtel de ville – 15, rue Charles-Duflos, 92270 Bois-Colombes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

