Circuit : Bus de l’art contemporain Atelier de Noel Varoqui, 18 septembre 2021, Lahaymeix.

Circuit : Bus de l’art contemporain

Atelier de Noel Varoqui, le samedi 18 septembre à 09:00

### Participez à une sortie dans le bus de l’art contemporain en compagnie de l’artiste Noel Varoqui. Dans le cadre de _La_ _semaine de l’art contemporain,_ quatre bus sont mis à disposition. Les week-ends du 11 au 12 septembre & 18 et 19 septembre, le temps d’une journée, embarquez à bord d’un bus, en compagnie d’un.e artiste et des équipes du réseau LoRA, et partez à l’aventure sur les routes lorraines et belges ! Plusieurs bus, plusieurs parcours, tous concotés avec soin… Samedi 18 septembre à 9h, le départ a lieu à Lahaymeix depuis l’atelier de Noël Varoqui ! L’artiste a concoté un beau programme avec les visites d’Ergastule, de My Monkey, du CAC – la synagogue de Delme, de Modulab, de La Conserverie, un lieu d’archives, d’Octave Cowbell. Le réseau LoRA reste attentif à l’évolution de la situation sanitaire et aux décisions gouvernementales.

5€. Réservation obligatoire. Prévoir un panier repas tiré du sac. Pass sanitaire obligatoire (vaccin, test RT-PCR ou antigéniques négatif de -72h, certificat de rétablissement après contamination COVID). Le contrôle s’effectuera à la montée dans le bus.

Participez à une sortie dans le bus de l’art contemporain en compagnie de l’artiste Noël Varoqui.

Atelier de Noel Varoqui Grande route, 55260 Lahaymeix Lahaymeix Meuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T20:00:00