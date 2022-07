PETIT TRAIN TOURISTIQUE Circuit Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine Catégories d’évènement: Brou-sur-Chantereine

CIRCUIT TOURISTIQUE AVEC UN DÉPART EN MAIRIE handicap moteur;handicap psychique;handicap visuel;handicap auditif mi;pi;vi;hi Circuit Brou-sur-Chantereine 3 rue Lazare-Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France Le petit train partira du parc de la mairie, vers la glacière et le marché monastique dans le Prieure St Joseph. Ensuite, il s’arrêtera dans la cour d’école Jean Jaurès pour écouter une saynète d’une durée de 15mn et retournera dans le parc.

Le PRIEURE ST JOSEPH avec sa glacière, son église Bénédictine circulaire et son marché monastique est également accessible à pied.

