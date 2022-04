Circuit Boussaquin

Circuit Boussaquin, 25 avril 2022, . Circuit Boussaquin

2022-04-25 13:30:00 13:30:00 – 2022-04-25 17:00:00 17:00:00 Départ 13 h 30 avenue d’Auvergne. Organisé par l’Union Cycliste Boussaquine – Course cycliste élite avec la participation de l’école de cyclisme de Boussac Départ 13 h 30 avenue d’Auvergne. dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville