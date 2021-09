Bethoncourt L'Arche - 25200 Bethoncourt Bethoncourt, Doubs Circuit Bourbaki L’Arche – 25200 Bethoncourt Bethoncourt Catégories d’évènement: Bethoncourt

Doubs

Circuit Bourbaki L’Arche – 25200 Bethoncourt, 18 septembre 2021, Bethoncourt. Circuit Bourbaki

L’Arche – 25200 Bethoncourt, le samedi 18 septembre à 14:00

Général de l’Armée de l’Est lors de la Guerre de 1870, le Général Bourbaki essuya une défaite cuisante dans la Plaine de la Lizaine au niveau de Bethoncourt en tentant de rallier Belfort et de mettre fin au siège des Prussiens.

Rendez-vous Place des Fêtes face à l’Arche | Circuit adapté aux familles | Chaussures adaptées requises (traversée de la plaine de la Lizaine) | Applications des gestes barrière

Par l’association de Sauvegarde du Patrimoine bethoncourtois L’Arche – 25200 Bethoncourt 25200 bethoncourt place des Fêtes Bethoncourt Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bethoncourt, Doubs Autres Lieu L'Arche - 25200 Bethoncourt Adresse 25200 bethoncourt place des Fêtes Ville Bethoncourt lieuville L'Arche - 25200 Bethoncourt Bethoncourt