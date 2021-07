Alençon Hôtel de Ville d'Alençon Alençon, Orne Circuit : balade patrimoniale à vélo Hôtel de Ville d’Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Hôtel de Ville d’Alençon, le dimanche 19 septembre à 15:00

_Circuit proposé par La Direction de la Vie Culturelle et Tourisme Ville/CUA à partir de l’exposition des Archives Municipales « Du ballon à l’aviation, on prend de l’air et de la hauteur à Alençon ! » et le service Mobilités de la Communauté Urbaine d’Alençon dans le cadre d’une action favorisant l’utilisation du vélo dans les trajets quotidiens et de loisirs._

RDV Place Foch- durée RDV Place Foch – 15 h – durée du circuit: 3 h env, les participants doivent respecter le code de la route, les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents, animation annulée en cas de forte pluie, à partir de 12 ans.

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

