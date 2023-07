Circuit aux origines de Boulogne-Billancourt Circuit : « Aux origines de Boulogne-Billancourt » Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Circuit aux origines de Boulogne-Billancourt Circuit : « Aux origines de Boulogne-Billancourt » Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt. Circuit aux origines de Boulogne-Billancourt Samedi 16 septembre, 11h00 Circuit : « Aux origines de Boulogne-Billancourt » Entrée libre Le quartier historique des Menus révèle un passé médiéval parfois méconnu : l’église Notre-Dame, des cours tranquilles, des puits… Le parcours rappelle l’histoire de la cité, du bourg à la création officielle de la ville en 1319 puis son évolution jusqu’à la fin du XIXe siècle. Circuit : « Aux origines de Boulogne-Billancourt » RDV à l’angle de l’avenue Jean Baptiste Clément et de l’avenue Charles de Gaulle côté église 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.otbb.org Métro : Boulogne – Pont de Saint-Cloud (10) Bus : arrêt église de Boulogne-Billancourt (123) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

