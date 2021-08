Génos Génos 65240, Génos Circuit autour du lac de Génos-Loudenvielle Génos Génos Catégories d’évènement: 65240

Circuit autour du lac de Génos-Loudenvielle Génos, 25 août 2021, Génos. Circuit autour du lac de Génos-Loudenvielle 2021-08-25 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-25 17:30:00 17:30:00 Mairie de Génos GENOS

Génos 65240 Génos 1.5 1.5 EUR RV 14h30 parking de la mairie de Génos

Prévoir chaussures de marche.

Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. Depuis le bord du lac de Génos-Loudenvielle, vous découvrirez la beauté de la vallée du Louron, son patrimoine et son histoire : de l’agropastoralisme en passant par les relations transfrontalières, les villages caractéristiques du milieu montagnard et l’économie touristique. Sans oublier la petite chapelle romane d’Aranvielle et ses peintures murales. pah@aure-louron.fr +33 6 42 17 66 31 https://patrimoine-aure-louron.fr/ RV 14h30 parking de la mairie de Génos

