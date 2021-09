Tourcoing RDV Circuit chapelles Nord, Tourcoing Circuit autour de la chapelle Notre-Dame des Victoires RDV Circuit chapelles Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

CHAPELLE NOTRE-DAME DES VICTOIRES Chapelle votive de style classique construite en 1843, cette chapelle surmontée d’une coupole, en cours de restauration, est représentative de ce petit patrimoine religieux essaimé sur la ville. L’Association Tourcoing Elan Qualité de Vie ASTECQ, invite à un circuit en coeur de ville, pour découvrir les chapelles et les niches. César Desoye, photographe, apporte sa contribution. – Circuit commenté par Nicole Jamet samedi à 15h et 16h Réservation à l’Office de Tourisme de Tourcoing Rendez-vous 3 rue Saint- Jacques, arrivée 67-69 rue Nationale, Tourcoing

