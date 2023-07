Concert Gratuit : KO KO MO Circuit Automobile du Val de Vienne Le Vigeant, 8 juillet 2023, Le Vigeant.

Le Vigeant,Vienne

Dans le Cadre des Heures Vagabondes, le Département de la Vienne vous donne rendez-vous au Circuit du Val de Vienne à partir de 21h30, pour le concert de Ko Ko Mo.

Warren et Kevin ont tellement d’énergie que le terme « power rock » semble avoir été créé pour eux. Leurs deux premiers albums fougueux ont imposé la griffe de ce duo nantais qui surfe sur le heavy 70s, le blues psyché tout en introduisant des éléments électro. Le troisième opus, Need Some Mo’, opère, en un crissement de riffs, entre l’extravagance ébouriffante de T-Rex et de Zeppelin..

Circuit Automobile du Val de Vienne

Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Heures Vagabondes festival, the Département de la Vienne invites you to the Circuit du Val de Vienne from 9:30pm, for a concert by Ko Ko Mo.

Warren and Kevin have so much energy that the term « power rock » seems to have been created for them. Their first two spirited albums established the Nantes-based duo’s signature sound, which is based on heavy 70s, psychedelic blues and electro elements. Their third opus, Need Some Mo? is a riff-filled romp through the wild extravagance of T-Rex and Zeppelin.

En el marco del festival Heures Vagabondes, el Département de la Vienne le invita al Circuit du Val de Vienne a partir de las 21.30 h para un concierto de Ko Ko Mo.

Warren y Kevin tienen tanta energía que el término « power rock » parece haber sido creado para ellos. Sus dos primeros álbumes, llenos de energía, consagraron al dúo de Nantes como una fuerza a tener en cuenta, surfeando el heavy de los 70 y el blues psicodélico al tiempo que introducían elementos electro. Su tercer álbum, Need Some Mo?, es un paseo lleno de riffs por la extravagancia salvaje de T-Rex y Zeppelin.

Im Rahmen der Heures Vagabondes lädt Sie das Département de la Vienne ab 21.30 Uhr zum Konzert von Ko Ko Mo auf dem Circuit du Val de Vienne ein.

Warren und Kevin haben so viel Energie, dass der Begriff « Power Rock » für sie geschaffen worden zu sein scheint. Ihre ersten beiden feurigen Alben haben die Handschrift dieses Duos aus Nantes geprägt, das auf Heavy 70s und Psychedelic Blues surft und gleichzeitig Elektro-Elemente einbringt. Das dritte Werk, Need Some Mo?, bewegt sich mit seinen knirschenden Riffs zwischen der Extravaganz von T-Rex und Zeppelin.

