Vincennes Parcours audio "Vincennes & les transports urbains" Val-de-Marne, Vincennes Circuit audio “Vincennes & les transports urbains” Parcours audio “Vincennes & les transports urbains” Vincennes Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Vincennes

Circuit audio “Vincennes & les transports urbains” Parcours audio “Vincennes & les transports urbains”, 18 septembre 2021, Vincennes. Circuit audio “Vincennes & les transports urbains”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parcours audio “Vincennes & les transports urbains”

**Venez découvrir vos transports autrement !** Pour notre seconde participation aux Journées européennes du patrimoine, l’équipe de notre communauté vous propose de parcourir Vincennes d’une manière originale à travers un circuit audioguidé d’environ 1h30 et de 2,7 km à travers ses transports urbains. Avec ses huit points d’intérêts, vous passerez de l’ancienne ligne de Vincennes à la navette autonome. Attention, ce circuit-audio ne propose pas de visites mais une promenade patrimoniale dans le centre-ville de Vincennes. Plus d’informations sur notre site internet : [[https://les-passionnes-des-transports-urbains.webnode.fr](https://les-passionnes-des-transports-urbains.webnode.fr)](https://les-passionnes-des-transports-urbains.webnode.fr)

Circuit à faire en autonomie sous la responsabilité des participants. Les commentaires audios seront à télécharger sur notre site internet à partir du 17 septembre 2021. Possibilité de télécharger un livret d’accompagnement pour faciliter le circuit.

Venez découvrir à travers un parcours audio les transports urbains de Vincennes du XIXème siècle à nos jours entre passé, présent et futur. Parcours audio “Vincennes & les transports urbains” RDV place Pierre Sémard 94300 Vincennes Vincennes République Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-de-Marne, Vincennes Autres Lieu Parcours audio "Vincennes & les transports urbains" Adresse RDV place Pierre Sémard 94300 Vincennes Ville Vincennes lieuville Parcours audio "Vincennes & les transports urbains" Vincennes