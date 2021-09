Paris Rdv devant la gare de "Champ de Mars - Tour Eiffel" du RER C Paris Circuit audio “Passy & les transports urbains” Rdv devant la gare de “Champ de Mars – Tour Eiffel” du RER C Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Venez découvrir vos transports autrement !** Pour notre seconde participation aux journées du patrimoine, l’équipe de notre communauté vous propose de parcourir le Sud-Ouest de Paris d’une manière originale à travers deux circuits – un circuit écourté de 2h30 et un autre de 3h00 – pour découvrir les transports urbains de 16ème et 8ème arrondissements. Avec ses 12 points d’intérêts, vous passerez de l’ancienne ligne d’Auteuil aux derniers projets futuristes de navettes fluviales. Attention, ce circuit audio ne propose pas de visites mais une promenade patrimoniale dans le Sud-Ouest de Paris. Le parcours n’est pas accessible dans son intégralité aux personnes en situation de handicap moteur. Plus d’informations sur notre site-internet : [[https://les-passionnes-des-transports-urbains.webnode.fr](https://les-passionnes-des-transports-urbains.webnode.fr)](https://les-passionnes-des-transports-urbains.webnode.fr)

La visite audioguidée s’effectue en autonomie et sous la seul responsabilité du participant. Pour effectuez ce circuit audio vous devez être muni de tickets de transports parisiens (non fournis). Nous vous conseillons d’être muni d’écouteurs.

