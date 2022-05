Circuit : Astonia Jeep Tour 2022 Octeville-sur-Mer, 9 juillet 2022, Octeville-sur-Mer.

Circuit : Astonia Jeep Tour 2022 Octeville-sur-Mer

2022-07-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-09

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime Octeville-sur-Mer

Guerres et paix – Proposé par l’association Astonia.

Ce circuit de 25 km à vocation historique, en Jeep US d’époque, vous emmène entre Octeville-sur-Mer, Montivilliers et Fontaine-la-Mallet et par les chemins de campagne, en empruntant la voie utilisée par les troupes britanniques et notamment écossaises de la 51ème Highlander Division pour la Libération de la Forteresse du Havre. Le parcours alterne les visites d’ouvrages fortifiés, l’immersion dans un bunker reconstitué et une dégustation de cidre fermier et jus de pomme dans le clos-masure de la ferme “Hérault”.

Durée : 3h30

A partir de 12 ans (âge minimum requis)

Réservation obligatoire au 07 78 66 29 28 ou astonia.octeville@free.fr

