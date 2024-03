Circuit Art et Chapelle à la Chapelle Saint Aubin de Châteaupanne à Montjean-sur-Loire Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire, samedi 6 juillet 2024.

L’évènement Art et Chapelle est de retour cet été à Montjean-sur-Loire. Découvrez une exposition artisitique dnas le cadre unique de la Chapelle Saint Aubin de Chateaupanne emplie d’histoire à quelques kilomètres de la Loire entre Angers et Nantes.

Dans le cadre du circuit Art et chapelles en Anjou, retrouvez l’exposition de Danielle Burgart à la Chapelle Saint Aubin de Chateaupanne à Montjean-sur-Loire. L’artiste peintre et sculpteure dispose d’une grande maitrise technique qui lui permet de jouer avec les couleurs pour mettre en valeurs ses oeuvres.

Cette chapelle du XIème siècle inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques est caractéristique de l’art roman angevin. Détruite par les Normands au XIe siècle, elle a été reconstruite par des moines cordeliers dépendants du prieuré de Saint-Hilaire-Saint-Florent. Elle a accueilli des chaufourniers et des carriers de la paroisse de Chateaupânne. Vendue durant la Révolution à un particulier, elle servit alors de grange à foin et tombe en ruine. Le dernier propriétaire a donné la chapelle en 1991, par bail emphytéotique à la Société pour la Protection des Sites et des Monuments du Val de Loire .

Le mur de la façade ouest peut remonter au XIe siècle. Sur cette façade, un portail roman donne accès à une nef unique de 16,40 m sur 6,20 m. Le chœur rectangulaire est orné d’une fresque du XIIe siècle représentant le Christ.

L’édition Art et chapelles en Anjou 2024 se déroule sur les bords de la Loire et du Layon du 29/06 au 25/0/24. Le circuit met en avant six chapelles qui ouvriront leurs portes dans le cadre d’un parcours de découverte du patrimoine local mis en dialogue avec des œuvres d’art contemporain d’artistes « d’aujourd’hui ».

Dans chaque chapelle, un médiateur sera présent pour accueillir les visiteurs et les accompagner dans leur visite. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-07-06 13:00:00

Montjean-sur-Loire Chapelle de Châteaupanne

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@artetchapelles49.fr

