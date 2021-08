Strasbourg Place Hans Jean Arp Bas-Rhin, Strasbourg Circuit à vélo : « Un musée à ciel ouvert » Place Hans Jean Arp Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Circuit à vélo : « Un musée à ciel ouvert » Place Hans Jean Arp, 18 septembre 2021, Strasbourg. Circuit à vélo : « Un musée à ciel ouvert »

Place Hans Jean Arp, le samedi 18 septembre à 18:00 Gratuit. Réservation obligatoire. Rdv : place Hans Jean Arp devant l’entrée du Musée d’Art Moderne et Contemporain.

Qui n’a jamais rêvé de visiter un musée à l’air libre où les œuvres d’art contemporain côtoient le plus simplement du monde les habitants ? Place Hans Jean Arp Place Hans Jean Arp, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Place Hans Jean Arp Adresse Place Hans Jean Arp, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Place Hans Jean Arp Strasbourg