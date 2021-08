Condrieu Condrieu Condrieu, Rhône Circuit à vélo « Balade spéciale E.Guigal » avec Wine and Ride Condrieu Condrieu Catégories d’évènement: Condrieu

Rhône

Circuit à vélo « Balade spéciale E.Guigal » avec Wine and Ride Condrieu, 27 août 2021, Condrieu. Circuit à vélo « Balade spéciale E.Guigal » avec Wine and Ride 2021-08-27 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-27 19:15:00 19:15:00 Wine and Ride 16 chemin du camping

Condrieu Rhône Condrieu EUR 35 35 Balades à la découverte des vignerons et des producteurs (venir avec son vélo).

20 places de disponibles !

Réservation indispensable. wineandride-condrieu@hotmail.com +33 7 57 58 97 48 https://wineandride.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Condrieu, Rhône Autres Lieu Condrieu Adresse Wine and Ride 16 chemin du camping Ville Condrieu lieuville 45.46103#4.77815