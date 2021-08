Lautenbach Ancienne gare et salle polyvavente Haut-Rhin, Lautenbach Circuit à la découverte du patrimoine de nos deux villages… Ancienne gare et salle polyvavente Lautenbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lautenbach

Circuit à la découverte du patrimoine de nos deux villages… Ancienne gare et salle polyvavente, 18 septembre 2021, Lautenbach. Circuit à la découverte du patrimoine de nos deux villages…

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancienne gare et salle polyvavente

### Deux circuits mettront à l’honneur le patrimoine bâti et une exposition artistique. Vous pourrez en connaître davantage sur le patrimoine bâti avec des flâneries sur les traces des commerces d’hier et d’aujourd’hui, à Lautenbach et Schweighouse (jeux de pistes accompagnés de déambulation musicales). La promenade portera également sur les bâtiments croisés dans l’œuvre de Jean Egen. À faire en famille ou entre amis !

Gratuit. Entrée libre. Rdv : cour de la mairie.

Deux circuits mettront à l’honneur le patrimoine bâti et une exposition artistique. Ancienne gare et salle polyvavente 69 rue Principale, 68610 Lautenbach Lautenbach Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Lautenbach Autres Lieu Ancienne gare et salle polyvavente Adresse 69 rue Principale, 68610 Lautenbach Ville Lautenbach lieuville Ancienne gare et salle polyvavente Lautenbach