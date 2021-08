Circuit à la découverte du patrimoine de Marville Village de Marville, 18 septembre 2021, Marville.

Circuit à la découverte du patrimoine de Marville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village de Marville

### Accompagné d’un guide, déambulez dans la cité Renaissance de Marville et découvrez la vie bourgeoise du XVe siècle et les richesses de son patrimoine à travers ses ruelles et ses demeures. À première vue, Marville ressemble à tous les villages de Meuse, mais ne vous y fiez pas ! Entrez au cœur de la cité, pour y admirer des demeures remarquables à l’image de la maison des Drapiers de (1524) l’hôtel d’Egremont, la maison du Chevalier Michel et sa loggia à deux étages ainsi que les maisons des Négociants.

Gratuit. Entrée libre. Départ : Bureau d’Information Touristique de Marville (Place Saint-Benoît).

Accompagné d’un guide, déambulez dans la cité Renaissance de Marville et découvrez la vie des bourgeois du XVe siècle et les richesses de son patrimoine à travers ses ruelles et ses demeures.

Village de Marville 55600 Marville Marville Meuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00