du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château Massamier la Mignarde

Château Massamier La Mignarde, un domaine viticole dont l’histoire commence à l’époque romaine, vous invite à découvrir son histoire et à vous promener dans ses environs en plein cœur du Minervois. Un circuit pédestre, avec explications et descriptifs à l’appui, vous amènera aux points les plus remarquables du domaine et de ses environs et vous fera profiter de la nature étonnante de l’Occitanie avec ses vignobles et garrigues. À la fin de la balade d’1h30, vous pourrez déguster les vins remarquables du domaine. Ne manquez pas votre chance de découvrir notre riche Patrimoine !

25€ adulte, 45€ 2 adultes, gratuit -18 ans, durée balade : 1h30 environ, chaussures de marche, eau et chapeau si besoin

Circuit pédestre à la découverte de l’histoire et du mode de culture du domaine, suivi d’une dégustation des vins de la propriété. Nous respectons et préservons le patrimoine pour tous.

Château Massamier la Mignarde Le village, 11700 Pépieux Pépieux Aude



2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T18:00:00